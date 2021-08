Bitterfelder Ratswall wird am Dienstag voll gesperrt - Umleitung für Verkehr

Der Ratswall in Bitterfeld ist am 24. August gesperrt.

Bitterfeld/MZ - Im Bitterfelder Ratswall rücken am kommenden Dienstag, 24. August, die Bauarbeiter an. Deshalb wird ein Teil dieses Abschnitts des Innenstadtrings an diesem Tag für den Verkehr gesperrt. Das hat die Stadt mitgeteilt.

Betroffen von der Vollsperrung ist der Ratswall-Bereich zwischen den Einmündungen Burgstraße (Stadt Wien) und Walther-Rathenau-Straße. Dort werden verschiedene Schäden im Straßenbelag ausgebessert, so die Stadt. Wer also beispielsweise aus Richtung Pouch oder von der Dessauer Straße kommt, muss als Umleitung über die Bismarckstraße/B 100 und die Walther-Rathenaustraße zum Ratswall fahren.

Die Sperrung führt auch zu Einschränkungen im Linienverkehr. Wie die Stadt mitteilt, sind hier die Linien 404, 405, 406 und 420 betroffen. Sie können am Dienstag die Haltestelle Bitterfeld/Stadtverwaltung nicht anfahren. Ersatzweise werden den Fahrgästen die Haltestellen Stadt Wien und Fisch-Eck angeboten. Eine entsprechende Haltestellen-Information wird ausgehangen.