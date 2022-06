Bitterfelder Protest: Erstes Friedensfest in der Grünen Lunge gegen den Krieg

Bitterfeld/MZ - Seit dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine finden Sonntag für Sonntag auf dem Bitterfelder Markt Demonstrationen für ein Schweigen der Waffen und für den Frieden statt. Nun wollen die Organisatoren um den DGB dieses wichtige Zeichen in einer neuen Form umsetzen. Deshalb findet am Freitag, 10. Juni, in der Grünen Lunge ein buntes Fest für Demokratie, Toleranz und Frieden statt.

Musik, Sport und Spiele

„Dort stehen zwischen 17 und 20 Uhr vielfältige Angebote von Sportvereinen, Jugendclubs und Feuerwehr für Groß und Klein bereit“, teilt Conny Geißler vom Bürgerbündnis Bitterfeld-Wolfen mit. Schüler der Musikschule Bitterfeld stehen mit Saxophon und E-Piano auf der Bühne und die Lehrer als Chor, Spieler der Sixers bauen einen Sport- und Spielparcours auf, es soll ein sechs Meter langer Friedensflies bemalt werden und ein ökumenisches Friedensgebet geben.

Durch die Wandlung von der Kundgebung zum Friedensfest wolle man eine noch bessere Möglichkeit bieten, um sich als Stadtgesellschaft zu treffen und Frieden und Völkerverständigung zu feiern, so Geißler. Wie Bettina Kutz, Vorsitzende des DGB-Kreisverbands mitteilt, werden in der Grünen Lunge auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus der gesamten Region eine gemeinsame Friedensbotschaft zum Ausdruck bringen.

Bunte Vielfalt unter freiem Himmel

Zudem werde es auf der Bühne einen Dank für ehrenamtliches Engagement in der Ukraine-Hilfe geben. „Natürlich ist auch für Getränke, Gegrilltes, Waffeln und Zuckerwatte gesorgt“, so Kutz. Bunt, vielfältig und lebensfroh wolle man so ein starkes Zeichen der Menschlichkeit setzen. „Bringen Sie Familie, Freunde und Nachbarn mit zum Fest in der Grünen Lunge“, bittet sie.