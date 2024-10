Bitterfeld/MZ. - Die Musik-Galerie an der Goitzsche in Bitterfeld zeigt aktuell die Ausstellung „Das Zebra und der Kolibri“ mit Kinderbuchillustrationen von Claudia Opitz und Sebastian Köpcke. Die Eröffnung zeigte eine spannende Einführung, die vor allem die jungen Besucher in den Bann zog. Galerie-Mitarbeiter Sebastian Schulze lobte die ansprechende Vielfalt der gezeigten Werke. Die Ausstellung ist bis zum 23. März 2025 zu den Öffnungszeiten zu sehen.

