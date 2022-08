Bitterfelder Klinikum bietet schonendere Lösung gegen Ablagerungen in Blutgefäßen an

Bitterfeld/MZ - Das Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen bietet ein innovatives Katheterverfahren an, um Ablagerungen in Herzkranzgefäßen – umgangssprachlich als Arterienverkalkung bezeichnet – abzutragen. Das verkündete das Klinikum, das in Bitterfeld auch Standort des Mitteldeutschen Herzzentrums ist, in einer Pressemitteilung.