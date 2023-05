Mit „voXXclub“ und „Stereoact“: Was das Bitterfelder Hafenfest in diesem Jahr zu bieten hat

Bitterfeld/MZ - Bitterfeld sticht wieder in See. Am Mittwochvormittag hat die Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen in einer Pressekonferenz der etwas anderen Art die Neuauflage des Hafenfestes angekündigt. Vom 16. bis zum 18. Juni lädt die Stadt als Veranstalterin wieder Gäste aus nah und fern an das Goitzscheufer.