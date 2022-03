Bitterfelder Gymnasiasten setzen Zeichen der Solidarität - Ehemaliger Schüler konnte vor Krieg fliehen

Bitterfeld/MZ - Hunderte Hände strecken sich zum Himmel, in denen Schüler blaue und gelbe Hefter halten. In der Luft sirrt es - zwei Drohnen steigen immer höher auf, um das eindrückliche Bild festzuhalten. Die Kinder und Jugendlichen wollen am Freitag ein Zeichen setzen: Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, soll aufhören.

Am Rand steht Alexander Demenkov und sieht der Solidaritätsbekundung zu. Der 22-jährige Medizinstudent wurde in der Ukraine geboren, kam mit vier Jahren nach Deutschland und hat am Bitterfelder Europagymnasium „Walther Rathenau“ Abitur gemacht. Bis zwei Wochen vor Kriegsausbruch studierte er noch in der Stadt Vinnytsa.

Nun ist er zurück in Bitterfeld, vor einer Woche hat er in Magdeburg demonstriert, gemeinsam mit seiner Freundin Anina Blümel, die auch in der Ukraine studiert. Auf der Demo haben sie von anderen Ukrainischstämmigen erfahren, die Spenden sammeln. Sofort entschlossen sie sich, das ebenfalls zu tun, starteten Aufrufe in den Netzwerken Instagram und Facebook. Seine Mutter, die als Hausärztin in Bitterfeld tätig ist, schickt Medikamente in das Land. „Es ist unvorstellbar, wie schnell etwas zusammenkommt.“

Dann habe sich Sven Ebel, der Europakoordinator des Gymnasiums, gemeldet. So wurde die Spendenaktion in den Schulräumen ins Leben gerufen. Jeden Tag haben Schüler, Eltern und selbst Ehemalige Benötigtes vorbei gebracht. Bereits am Freitagmorgen wurden die Spenden eingepackt, sortiert und verladen. „Insgesamt haben wir einen Lkw beladen“, sagt Sven Ebel. „Alles ist in Kisten und Kartons verpackt und zugeklebt.“ Das Material dafür hatte der Baumarkt, bei dem die Schüler einkaufen wollten, kurzerhand kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die Bilder aus Bitterfeld, die Unterstützung und die vielen Spenden, teilt Alexander Demenkov mit Freunden und Familie in der Ukraine. Um sie hat er oft Angst. Die Idee, dass so etwas wie ein Krieg noch einmal vorkommen könnte, sei für ihn einfach schrecklich.

Sein Studium ist erst einmal ausgesetzt. Vinnytsa sei noch nicht von den Kämpfen betroffen, sondern aktuell „das Krankenhaus der Ukraine“. Als die Schüler ihre blauen und gelben Hefter schließlich wieder herunternehmen, klatscht Demenkov. Er hat seit seinem 16. Lebensjahr die deutsche Staatsangehörigkeit und muss demnach nicht im Krieg kämpfen.

Bei den Elftklässlern ist die Stimmung ausgelassen. „Es ist ein starkes Symbol, das wir setzen wollten“, sagt Tamara Winzer. Und Michelle Okon ergänzt: „Wir zeigen, dass wir helfen wollen.“ Die Idee mit den Farben hatte übrigens ein Sechstklässler, erklärt Lehrerin Peggy Bartosch.

Das Video wird auf der Instagram-Seite „Botschafterschule Bitterfeld“ zu sehen sein.