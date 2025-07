Das Sommerfest ist die erste Aktion nach dem Neuanfang der Gartenfreunde. Die Anlage „Am Busch“ in Wolfen soll sich wandeln. Wie sie für neue Mitglieder attraktiver werden kann.

Bitterfeld-Wolfens größter Gartenverein „Am Busch“ erfindet sich neu - Was ändert sich?

Wolfen/MZ. - Seit 1921 existiert die Kleingartenanlage „Am Busch“ in Wolfen. Sie ist mit mehr als 120.000 Quadratmetern Fläche die größte im Stadtgebiet. Doch Größe und Alter allein genügen nicht, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Auch der Geist, der in solch einem Verein herrscht, muss stimmen. „Nach den beiden Jahrhunderthochwassern, besonders jenem von 2013 haben viele ihre Gärten gekündigt. Und auch Corona hat uns nicht gerade geholfen“, sagt Andreas Schwarz. Er ist der Vorsitzende des im vergangenen Jahr neu gewählten Vorstands. „Wir wollen ein neues Wir-Gefühl schaffen“, sagt er. Das erste Gartenfest am vergangenen Samstag war ein Schritt dazu. „Ich finde toll, dass wir sowas wieder organisieren“, sagt Gartenbesitzerin Cornelia Sopper.

Suche nach Gemeinschaft

Sie kennt die Anlage von Kindheit an, hat mit ihrem Mann Klaus den Garten der Eltern übernommen. „Wir wollen hier die alte Gemeinschaft wieder aufleben lassen“, sagt sie. Im Vereinsheim, um das sich Roland Tarnow ehrenamtlich kümmert, ist das Zusammengehörigkeitsgefühl schon spürbar. Man sitzt beisammen, isst und trinkt, tauscht sich aus und schmiedet Pläne. An der Seite wird das Kuchenbüfett für die Kaffeetafel aufgebaut.

Währenddessen können die Besucher draußen in den bunten Angeboten des Flohmarkts stöbern. Von Geschirr und Gartenutensilien über Bücher und Schallplatten bis zu Keramik und Dekoartikeln haben die Vereinsmitglieder vieles beigesteuert.

Pläne für den Herbst

Beim Fest schauen auch Mitglieder anderer Gartenvereine vorbei, beispielsweise aus Brehna. Rund 30 Zuschauer erleben am Nachmittag den Lichtbildervortrag über Dubai, den Schwarz’ Stellvertreter Siegfried Seidel hält. Er gehört zu den langjährigsten Mitgliedern, kennt jede Ecke in der Anlage. Vielleicht waren unter den Gästen sogar künftige Mitstreiter. „Von unseren rund 250 Gärten stehen ein Drittel leer“, sagt Schwarz. Neue Mitglieder sind willkommen. „Mit Kreativität, Leidenschaft und überschaubaren Kosten kann man sich hier ein Refugium schaffen“, meint der Vorsitzende.

Und neue Pläne gibt es auch schon. Im September oder Oktober will man mit einem erweiterten Flohmarkt an das Sommerfest anknüpfen. Dann können die Mitglieder an eigenen Ständen Pflanzen anbieten und tauschen. Und zum Ende des Gartenjahres soll es einen Herbsttanz geben.