Bitterfeld-Wolfen zeichnet Frauke Kohl und Joachim Heinrich für ehrenamtliches Engagement aus

Wolfen/MZ - Frauke Kohl und Joachim Heinrich sind seit Jahrzehnten ehrenamtlich aktiv. Sie steht stellvertretend für die Aktionen „Weihnachten im Schuhkarton“. Er hat sich als Fürsprecher für Menschen mit Behinderungen, eigentlich aber als Helfer aller Menschen in sozialen Angelegenheiten, einen Namen gemacht. Beide wurden jetzt von Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) und der Stadtratsvorsitzenden Dagmar Zoschke (Linke) mit der Ehrenurkunde der Stadt Bitterfeld-Wolfen ausgezeichnet. „Als Anerkennung für ihr überdurchschnittliches Engagement“, wie es in der Stadtratssitzung hieß.

Doch für sich allein wollte Frauke Kohl die Ehrung gar nicht in Anspruch nehmen. Unterstützt werde sie seit 2001 von der Familie und vielen Partnern wie der Raguhner Familie Degen oder der Bitterfelder Stadtapotheke, die ebenso Weihnachtsgeschenke für Bedürftige sammeln, in Kartons verpacken und auf mitunter weite Reisen schicken. Mehr als 30.000 Pakete wurden aus Wolfen unter dem Motto „Weihnachten im Schuhkarton“ verschickt. Das brachte der Sammelstelle der Familie Kohl mittlerweile sogar Platin-Status ein.

Frauke Kohl bekommt die Ehrenurkunde der Stadt Bitterfeld-Wolfen Stadt Bitterfeld-Wolfen

Joachim Heinrich ist im Sozialverband Deutschland aktiv, arbeitet als Richter am Sozialgericht, war Vorsitzender des Klubs für „Körperbehinderte und ihre Freunde“ und ist im Beirat für Menschen mit Behinderungen aktiv. Für ihn ist die Vielbeschäftigung Freude, nicht Last. „Als ich 1990 arbeitslos wurde, musste ich was tun. Die Sozialpolitik ist meine Welt geworden“, sagte Heinrich am Rande der Ehrung und appellierte an alle Verantwortlichen, junge Leute für das Ehrenamt zu begeistern und ihr Engagement in Vereinen und Gruppierungen weiter zu unterstützen.