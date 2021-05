Bitterfeld-Wolfen sucht Baumpaten und will grüner werden - Knappe Entscheidung im Stadtrat

Die Stadt pflanzt und pflegt regelmäßig junge Bäume - wie hier in der Brehnaer Straße in Bitterfeld. Werden es durch Patenschaften bald mehr?

Wolfen - Noch in diesem Jahr soll es in Bitterfeld-Wolfen die ersten Baumpaten geben. Das hat nach langen Diskussionen der Stadtrat beschlossen - wenn auch nur mit knapper Mehrheit von vier Stimmen. Die Verwaltung hatte gegen diesen Antrag von SPD-Bündnisgrüne-FDP argumentiert. Doch letztlich zog der Umweltaspekt und das Argument „Mehr Grün für die Stadt“ stärker als die finanziellen und personellen Mehrbelastungen, die durch diese freiwillige Leistung der Stadt als Konsolidierungskommune entstehen werden.

Die Verwaltung muss nun ein Konzept für solche Baumpatenschaften erarbeiten und umsetzen. Die Zeit drängt. Denn die ersten Baumpatenschaften müssen laut Beschluss spätestens zur Pflanzzeit im Herbst ermöglicht werden. Und dies möglichst auch in allen Ortsteilen von Bitterfeld-Wolfen. Vorgesehen ist eine Patenschaft für einen einzelnen Baum mit Namensschild und persönlichem Widmungstext für den Spender oder die Spenderin ab einem Betrag von 250 Euro. Die Stadt soll entsprechende Standorte vorschlagen, wobei es sich hier vor allem um solche handeln soll, an denen sowieso Nachpflanzungen nötig werden.

Mit Blick auf andere Städte wie Halle oder Wittenberg, wo es bereits Baumpatenschaften gibt, rechnet Fraktionschef Christian Hennicke mit zehn bis 20 Bäumen pro Jahr. Der Aufwand halte sich also in Grenzen. „Wir werden sicherlich nicht von Interessenten überrannt werden.“ Doch sei die Variante eine gute Möglichkeit, um beispielsweise bei einem runden Geburtstag, einem Ehe-Jubiläum oder einem Firmen-Jahrestag eine bleibende Erinnerung zu schaffen, die zudem für alle Bürger ein Gewinn ist. „Oder wollen wir solche Spenden etwa ablehnen?“, fragte Hennicke an die Verwaltung gerichtet.

Für diese stellt sich die Angelegenheit jedoch nicht so einfach dar, wie die Fraktion SPD-Bündnisgrüne-FDP sie sieht. So verwies Dirk Weber, Leiter des Amtes für Bau und Kommunalwirtschaft, darauf, dass auf die Stadt durch die Baumpatenschaften durchaus zusätzliche Aufwendungen zukommen. So werde für das Setzen der Bäume und ihre Pflege Personal benötigt. Auch die Tafel samt Widmungstext verursache Kosten. „Es handelt sich aber um eine freiwillige Aufgabe.“ Solche zusätzlich zu übernehmen, davor habe die Kommunalaufsicht eindringlich gewarnt - auch mit Blick auf gezahlte Bedarfszuweisungen in Millionenhöhe. Zudem, so Weber, solle man erst das vom Stadtrat beschlossene Baumkataster abwarten. In den Reihen der antragstellenden Fraktion löste diese Argumentation nur belustigtes Kopfschütteln aus.

Allerdings konnte Hennicke mit Blick auf die Kosten einen Widerspruch nicht auflösen: Einerseits behauptete er, Patenschaftsbäume sollten nur dort gepflanzt werden, wo die Stadt sowieso nachpflanzen müsste. Andererseits argumentierte er, dass durch die Patenschaften viel mehr Grün in die Stadt käme. Also entweder übernehmen die Baumpaten quasi die Baum-Anschaffungskosten, die sonst die Stadt für Nachpflanzungen allein finanzieren müsste, oder sie bringen zusätzliche Bäume. Dann aber müssen deren Zusatz- und Pflegekosten von der Stadt eben extra bezahlt werden.

Auch verschiedene Stadträte, so CDU-Fraktionschef Peter Schenk, verwiesen auf die Kosten und plädierten für das Warten auf das Baumkataster. „Inhaltlich ist der Vorschlag gut. Aber er kommt zum falschen Zeitpunkt“, meinte Schenk und verwies auf die enorme Kraftanstrengung, die mit der erhofften Durchführung der Landesgartenschau auf die Stadt zukomme. „Wir können uns das Projekt Baumpatenschaften derzeit leider einfach nicht leisten.“ Das sahen letztlich 14 Stadträte genauso. Doch 18 stimmten für den Antrag, fünf enthielten sich. (mz)