Bitterfeld-Wolfen startet Verkauf des Adventskalenders: 53 Gewinne vor Weihnachten

Wolfen/MZ - Weihnachten rückt näher. Das weiß man in Bitterfeld-Wolfen spätestens, wenn man den Lebkuchen im Supermarkt nicht mehr entgehen kann oder wenn der Verkauf des beliebten städtischen Adventskalenders startet. Zum neunten Mal findet diese Aktion statt, bei der die Kalenderkäufer tolle Preise gewinnen können und zugleich gemeinnützige Zwecke in der Stadt unterstützen. „Am 1. Oktober beginnt der Verkauf“, teilt Stadtsprecher Detmar Oppenkowski mit.

Wie in den Vorjahren wurden 2.000 Exemplare produziert, die für vier Euro pro Stück verkauft werden. Das Motiv wurde durch einen Fotowettbewerb gefunden. Den hat die Firma LW17 Media gewonnen. Ihr Foto zeigt aus der Vogelperspektive die verschneite Bitterfelder Stadtkirche und das Viertel drumherum mit Rathaus, Kreismuseum, Diakonie und Markt. Der Blick reicht über die Dächer der Burgstraße und des Teichwalls bis zum winterlich-eisig daliegenden Goitzsche-See - eine Ansicht, die man so nicht alle Tage sieht.

Hinter den 24 Türchen verbergen sich Gewinne im Gesamtwert von fast 4.000 Euro

Hinter den 24 Türchen verbergen sich Gewinne im Gesamtwert von fast 4.000 Euro, so der Sprecher. Diese wurden von einheimischen Händlern und Firmen bereitgestellt, ohne deren Hilfe es den Kalender gar nicht gebe. Für jeden Preis wird eine Nummer gezogen. „Diese öffentliche Ziehung erfolgt bei Auftritten von Kindergartengruppen in diversen Geschäften“, erklärt Oppenkowski. Die persönliche Gewinnnummer steht auf der Vorderseite jedes Kalenders.

Die Gewinnnummern der jeweiligen Tagespreise werden in der Mitteldeutschen Zeitung und im Internet unter www.bitterfeld-wolfen.de veröffentlicht. Ihre Preise können die Gewinner bei den Spendern der Gewinne abholen. Der Reinerlös aus dem Kalenderverkauf wird an gemeinnützige Vereine und Institutionen oder an Kindereinrichtungen gespendet.

Verkauft wird der Adventskalender im Kulturhaus, bei der Kreissparkasse, in Geschäftsstellen der Gutsfleischerei Greppin, der Fleischerei Reinhardt in Thalheim, dem Büroshop Ullmann in Bobbau, der Postfiliale Leipziger Straße in Wolfen und der Postagentur in Holzweißig.