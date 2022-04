Bitterfeld-Wolfen startet die Brunnensaison - Sponsoren und Paten ermöglichen das Sprudeln

Die Winterpause ist vorbei, am Dienstag hat die Brunnensaison 2022 offiziell begonnen. Wo die neun gesponserten Brunnen in Bitterfeld-Wolfen zu finden sind.

Wasser marsch hieß es am Dienstagmittag, als der Wolfener Springbrunnen „Pusteblume“ in Betrieb genommen wurde.

Wolfen/MZ - Das Warten hat ein Ende, die Winterpause ist vorbei: Am Dienstagmittag hat Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) die Brunnensaison 2022 eröffnet.

Bei der symbolischen Inbetriebnahme des Springbrunnens namens „Pusteblume“ in Wolfen kam der OB mit Vertretern der Stadtverwaltung und Sponsoren zusammen. Während die „Pusteblume“ nun seit Dienstag wieder sprudelt, werden weitere Brunnenanlagen bis zum Osterwochenende in Betrieb genommen, bestätigte die Stadtverwaltung auf MZ-Anfrage.

Das Stadtoberhaupt bedankte sich bei den Sponsoren, die die Finanzierung von neun der insgesamt 16 Brunnenanlagen im Stadtgebiet übernehmen. Die Gesamtkosten der Bewirtschaftung aller Anlagen - für Wasser und Strom ebenso wie für Instandsetzungsarbeiten - belaufen sich auf etwa 7.500 Euro im Jahr, knapp die Hälfte davon übernehmen mit rund 3.700 Euro Sponsoren.

Die Springbrunnenanlage am Anglerteich in Greppin ist aktuell abgebaut, weil sie repariert wird. Sie soll im Laufe des Sommers wieder starten. Martin

Verteilt sind die neun gesponserten Brunnenanlagen im gesamten Stadtgebiet. Vier von ihnen sind Springbrunnenanlagen: „Am Teich“ in Bitterfeld, gefördert durch die Neubi, „Normaluhr“ in der Leipziger Straße in Wolfen, gefördert durch Daniel Roi (AfD) und „Park Holzweißig“, gefördert durch den dortigen Ortschaftsrat. Neben dem Tiergehege Greppin befindet sich eigentlich noch eine, durch die SRD GmbH geförderte, Anlage, doch diese wird gerade repariert und soll noch im Sommer wieder starten.

Zwei Springbrunnen befinden sich in Wolfen: „Pusteblume“, Sponsor ist die Organica GmbH, und „Kachelofen“, finanziert durch die Sara Seniorenresidenz. Auch der Brunnen am Wasserspielplatz Goitzsche, der vom SPD-Ortsverein gesponsort wird, geht wieder in Betrieb. Und dann sind da noch die Wasserteller „Filmband“ am Nordpark in Wolfen-Nord, finanziert durch die Wohnungsgenossenschaft Wolfen und den Wasserspielplatz „Am Stadion“ in Thalheim, ebenfalls gesponsort von Daniel Roi.

Der OB verwies auf die Bedeutung der Anlagen. „Springbrunnen können zum Verweilen einladen oder Kinder zum Spielen und Planschen animieren.“ Andere Brunnenanlagen, wie beispielsweise in Teichen, seien wegen der Sauerstoffzufuhr notwendig, um die Qualität des Gewässers langfristig zu erhalten.