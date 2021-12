Bitterfeld-Wolfen spendet fast 20.000 Euro für Jugendbüro in Altenahr

Wolfen/MZ - Nach dem verheerenden Juli-Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben Bürger von Bitterfeld-Wolfen bislang 19.870 Euro in der städtischen Spendenaktion gesammelt. Der Stadtrat hat am Mittwochabend einstimmig beschlossen, dass das Geld komplett an das Jugendbüro Altenahr geht.

Die Einrichtung leistet seit fast 30 Jahren offene Kinder- und Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Altenahr und kooperiert dort mit allen Schulen und Kindertagesstätten. Es bietet eine Betreuung nach Schulschluss an und organisiert Familienberatung, Ferienbetreuung und Freizeitgestaltung in Gruppen. Durch das Hochwasser wurde das Gebäude samt Inventar zerstört. Ein Bild von den massiven Schäden hatte sich Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) gemacht.

„Die Spende aus Bitterfeld-Wolfen ist ein Zeichen der Hoffnung und des Aufbruchs für uns“

Vor der Abstimmung verlas die Stadtratsvorsitzende Dagmar Zoschke (Linke) einen Brief des Jugendbüros an den Stadtrat. Darin wird mit emotionalen Worten geschildert, wie die Mitarbeiter seit Juli versuchen, durchzuhalten. Trotz der schlimmen Lage versuche man, nach dem Motto „Alles was geht“ Stück für Stück voranzukommen. Unklar sei, ob das Gebäude komplett abgerissen werden muss oder neu aufgebaut werden kann.

„Die Spende aus Bitterfeld-Wolfen ist ein Zeichen der Hoffnung und des Aufbruchs für uns“, schreiben die Altenahrer. Diese Hilfe könne man nicht hoch genug einschätzen und sie „hebt sich von allen anderen Spenden ab“. Dafür danke man aus ganzem Herzen. OB Schenk nannte den einstimmigen Beschluss ein tolles Zeichen. Zoschke verwies darauf, dass man weiterhin spenden kann. „Vielleicht bekommen wir die 20.000 Euro voll.“