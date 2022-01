Bitterfeld-Wolfen plant für 2022 wieder große Feste mit vielen Besuchern

Wolfen/MZ - Niemand kann abschätzen, wie sich die Corona-Lage künftig entwickeln wird. Trotzdem beginnt die Stadt Bitterfeld-Wolfen schon jetzt mit den Planungen für verschiedene große Veranstaltungen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Angebote unter freiem Himmel.

So stehen die Termine für die beiden größten Stadtfeste in Bitterfeld und Wolfen bereits fest: „Wir wollen das Wolfener Vereins- und Familienfest vom 27. bis 29. Mai und das Bitterfelder Hafenfest vom 17. bis 19. Juni feiern“, sagt Anja Topat-Geschke vom Sachbereich Kultur.

Strategie hat sich im Vorjahr meistens bewährt

Damit setzt die Stadt auf dieselbe Strategie wie im Vorjahr. Auch 2021 hatte man sehr früh verkündet, die beiden Großfeste ebenso durchfügren zu wollen die die Weihnachtsmärkte. Diese ging damals zumindest teilweise auf. Das dreitägige Hafenfest konnte - wenn auch in verkleinertem Umfang als Hafenfestchen - erfolgreich durchgeführt werden. Das Vereins- und Familienfest dagegen wurde erst in den September verschoben, dann aber trotzdem wegen der aus Sicht des Ortschaftsrats Wolfen zu geringen zugelassenen Zuschauerzahl abgesagt.

Dass die Stadt die neue Saison erneut bereits jetzt plant, hängt mit dem nötigen organisatorischen Vorlauf für solche Events mit vielen verschiedenen Akteuren zusammen. „Natürlich müssen wir dann auf die jeweils geltenden Corona-Bestimmungen reagieren“, so Topat-Geschke. Doch diese könnten sich ja auch kurzfristig ändern. Man habe inzwischen Erfahrung gesammelt, wie man trotz ungewisser Lage solche veransatltungen vorbereitet und sich Änderungsoptionen offen lässt.

Angelaufen sind zudem die Vorbereitungen für das Classic Open Air, das sich zu einer neuen Bitterfelder Tradition entwickelt. Dieses Konzert, bei dem unter anderem das Akademische Orchester Halle musizieren wird, soll eine Woche nach dem Hafenfest am 25. Juni über die Bühne gehen.

Hoffnung auf die Weihnachtsmärkte nach zwei Jahren Pause

Zwei Wochen später macht erneut das Street-Food-Festival an der Goitzsche Station. Vom 8. bis 10. Juli kann man am Stadthafen wieder Spezialitäten aus vielerlei Ländern probieren. „Ebenfalls im Juli wird das Festival ,Osten’ vor dem Kulturpalast hoffentlich viele Besucher finden“, so Topat-Geschke. Und natürlich wolle man auch die Weihnachtsmärkte durchführen. Zumindest die beiden großen Märkte in Bitterfeld und Wolfen, die nun schon zwei Jahre lang ausgefallen sind, sollen endlich wieder viele Besucher anlocken und die Adventszeit bereichern.