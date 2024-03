Am 9. Juni finden vier Wahlen zugleich statt. Für die Wahlhelfer bedeutet das extrem viel Arbeit. Deshalb erhöht Bitterfeld-Wolfen die gezahlte Entschädigung deutlich.

Würdigung der Arbeit in Wahllokalen

Wolfen/MZ. - Bitterfeld-Wolfen will den Einsatz der ehrenamtlichen Wahlhelfer bei den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni deutlich besser würdigen. Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters hat der Stadtrat am Mittwoch deshalb eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Inhaber von Wahlämtern beschlossen.