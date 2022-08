Bitterfeld-Wolfen kämpft gegen Trockenheit: Ist das Stadtgrün noch zu retten?

Wolfen/MZ - Die Grüne Lunge in Bitterfeld, die Fuhneaue, der Nord- und der Südpark in Wolfen, der Park Holzweißig, der Theodor-Körner-Platz in Bitterfeld - es gibt viele Park- und Grünanlagen in Bitterfeld-Wolfen, die die Einwohner zur Erholung nutzen. Doch heiße Temperaturen und fehlender Regen setzen ihnen massiv zu. Rasenflächen vertrocknen, Sträucher werden dürr, die Vegetation zwischen Fußweg und Fahrbahn verschwindet. Auch für die tausenden Bäume im Stadtgebiet wird der Sommer zum Stresstest, sie lechzen nach Wasser. Daran haben die Regengüsse der vergangenen Tage wenig ändern können. Doch wie kann die Stadt gegensteuern? Oder wird aus der Grünen bald eine Gelbe Lunge?