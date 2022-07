Bitterfeld-Wolfen greift durch - Vorerst Schluss mit Warmwasser in Grundschulen und Sportstätten

In den Schulen und Sportstätten in Bitterfeld-Wolfen fließt vorert nur kaltes Wasser.

Wolfen/MZ - Nun ist Schluss mit Duschen. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen dreht das warme Wasser ab. Ab dem heutigen Montag wird die Warmwasserversorgung in den Sanitärbereichen der städtischen Sportstätten und in den städtischen Grundschulen eingestellt. Das teil Stadtsprecher Detmar Oppenkowski mit. So soll angesichts drastisch gestiegener Preise Energie eingespart werden.