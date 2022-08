Bitterfeld-Wolfen feiert seine Helden der Jahrhundertflut 2002

An der Blauen Bank wurde in Bitterfeld an die Hochwasser-Katastrophe 2002 erinnert. Eine Gedenktafel soll die Bedeutung des Bauwerks erklären. Doch am Wochenende gab es auch vieles zu feiern.

Bitterfeld/MZ - Die Blaue Bank an der Goitzsche ist so gut besetzt wie selten. Kein Wunder: Auf dem Gelände vor diesem Wahrzeichen, das an die Jahrhundertflut 2002 erinnert, steigt am vergangenen Sonnabend, 13. August, auch das Fest, das anlässlich des 20. Jahrestages dieser Katastrophe organisiert wurde. Nachdem der Verein Bitterfeld 2024 schon am Freitag ins Wasserzentrum eingeladen hatte, um das Ereignis und vor allem die vielen Helfer zu würdigen (die MZ berichtete), wird nun kräftig gefeiert. Mit den Klängen der Schalmeienkapelle aus Plodda geht es denn auch gleich in die Vollen.