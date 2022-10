Bitterfeld-Wolfen bietet Gewinnchancen im Querformat

Wolfen/MZ - Die Adventszeit kündigt sich in Bitterfeld-Wolfen mit dem Vorverkaufsstart des beliebten städtischen Adventskalenders an. Dieser beginnt am Montag, 10. Oktober, an 13 Stellen in der gesamten Stadt. Das teilt die städtische Pressestelle mit.

Erstmals im neuen Format

In diesem Jahr gibt es gleich zwei Neuerungen. Zum einen wird der Kalender, der seit zehn Jahren erscheint, erstmals im Querformat herausgebracht. Dies liegt am Motiv von Maria Burghardt, dass letztlich in einem Online-Voting durch Bürger der Stadt ausgewählt wurde. Es zeigt die leicht verschneite Villa am Bernsteinsee.

Zum anderen hat die Stadt die Zahl der Kalender etwas erhöht. „Wir bringen erstmals 2.500 Exemplare in den Verkauf“, sagt Carolin Herrmann von der Pressestelle. In den Vorjahren waren es stets 2.000 Kalender. „Die Stückzahl wurde aufgrund der gestiegenen Nachfrage erhöht.“ Verkauft werden sie für vier Euro pro Stück. Wie in den Vorjahren auch ist jeder Kalender durch seine Nummer zugleich ein Los.

62 Gewinne hinter 24 Türchen

Hinter den 24 Türchen verstecken sich insgesamt 62 Gewinne im Gesamtwert von mehr als 7.000 Euro. Für jeden dieser Preise wird in öffentlichen Aktionen mit Auftritten von Kindergartengruppen eine gesonderte Kalendernummer gezogen und auf der Stadt-Internetseite und in der MZ veröffentlicht. Der Reinerlös des Kalenderverkaufs soll erneut an gemeinnützige Vereine und Institutionen gespendet werden.

Erwerben kann man den Kalender in Bitterfeld bei der Stadt- und Touristinformation (Markt 7), in der Filiale der Gutsfleischerei Greppin (Burgstraße 31), in der Hauptstelle der Kreissparkasse (Lindenstraße 27) und der Sparkassenfiliale am Markt und in Wolfen im Städtischen Kulturhaus (Puschkinplatz 3), in der Postfiliale Leipziger Straße 93, der Filiale Krondorf der Gutsfleischerei Greppin (Reudener Straße 83) sowie in den Sparkassen-Geschäftsstellen in der Bahnhofsstraße 7 und in der Dessauer Allee 54 in Wolfen-Nord. In Greppin werden die Kalender bei der Gutsfleischerei (Äußere Waldstraße 32), in Thalheim in der Fleischerei Reinhardt (Ernst-Thälmann-Platz 14) und in Holzweißig in der Postagentur & Lotto-Toto-Stelle (Hauptstraße 66) sowie in der dortigen Filiale der Gutsfleischerei Greppin (Hauptstraße 6) verkauft.