Bitterfeld-Wolfen bezieht klar Position: Stadt gegen Endlager für Atommüll

Die Suche nach einem Standort hat längst begonnen. Rein geologisch kommt Bitterfeld-Wolfen trotz der Ablehnung aus dem Rathaus jedoch in Frage.

Wolfen/MZ - Die Stadt Bitterfeld-Wolfen kommt aus rein geologischen Gesichtspunkten als ein Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle aus dem Betrieb der Atomkraftwerke in Frage. Diesen Sachstand hat Stefan Hermann, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Strukturwandel, im Bauausschuss mitgeteilt. Allerdings habe sich die Stadt in einer Stellungnahme des Landkreises Anhalt-Bitterfeld klar gegen ein Atommülllager in Anhalt-Bitterfeld ausgesprochen.