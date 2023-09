Für eine Welt ohne Konflikte Bitterfeld setzt ein Zeichen gegen den Krieg - Welche Rolle 1.000 Tauben spielen

Papierflieger wurden in Bitterfeld beim Fest für eine Welt voller Toleranz gebastelt. Sie flatterten zum großen Finale im Wind. Was es außerdem in der Grünen Lunge zu erleben gab.