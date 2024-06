Bitterfeld in Feierlaune - City wird vier Tage lang zur Partyzone

In der Grünen Lunge ist am Donnerstag die Hauptbühne aufgebaut worden. Auf dem Robert-Schuman-Platz entsteht der Rummel.

Bitterfeld/MZ. - Wer an diesem Wochenede feiern will, der muss nach Bitterfeld. Der Ort feiert gleich vier Tage lang seinen 800. Geburtstag. Diesen Donnerstagabend startet das Jubiläumsspektakel. Die Festmeile mit vier Bühnen, Regionaldorf, Rummel und Aktionsflächen zieht sich vom Marktplatz über die Sommerlounge mit der Hofbühne vor der Tourismusinformation, den Robert-Schuman-Platz bis in die Grüne Lunge. Dort stehen die Hauptbühne und eine Regionalbühne. Die zweitgrößte Bühne steht auf dem Markt.