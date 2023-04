Willkürlich und ungerecht? Flüchtlinge protestieren gegen Ausländerbehörde in Anhalt-Bitterfeld

Lautstark haben am Dienstag Mitglieder und Unterstützer der Refugee Community Bitterfeld demonstriert. Der Ausländerbehörde wurde auch Rassismus vorgeworfen. Was die Kritik ist. Was der Landkreis dazu sagt