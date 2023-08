Bürgermeister gesucht Bislang gibt es nur einen Kandidaten in Muldestausee - Die Zeit für weitere Bewerber wird knapp

In der Gemeinde Muldestausee wird Mitte September der Bürgermeister gewählt. Bislang hat nur Amtsinhaber Ferid Giebler seinen Hut in den Ring geworden. Die Bewerbungsfrist endet am 21. August.