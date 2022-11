Bio-Laden entwickelt Unterstützerkarte - Damit können Einkäufer in Zörbig Gutes tun

Zörbig/MZ - Bio kommt gut an in Zörbig: Im Hof-Bioladen Bio Schopp von Sandy Hoppert und Marius Schiel ist fast immer etwas los. Seit der Eröffnung im April geben sich Stammkunden und Neuentdecker immer wieder die Klinke in die Hand. Nun haben sich die beiden Geschäftsinhaber eine neue Unterstützerkarte für ihre Kunden ausgedacht, mit denen auch Vereine und Initiativen geholfen werden kann.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.