Bitterfeld/MZ - Es ist Johannes Toasperns siebter Streich. Erneut lädt der Bitterfelder Pfarrer i.R. zu einem spektakulärem Ereignis an einem Wahrzeichen der Stadt ein. Am 20. August wird zum siebten Mal ein Biker-Gottesdienst am Bitterfelder Bogen stattfinden. Rund 200 Fahrer und Fahrerinnen mit ihren Maschinen werden voraussichtlich teilnehmen. Doch dieses Mal will der frühere Pfarrer der Stadtkirche auch die Gemeindemitglieder auf den Berg locken.