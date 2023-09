Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kopenhagen/Wolfen/MZ - „Syng med & tip et Hit“ heißt eine beliebte Sendung im dänischen Fernsehen. Was so viel bedeutet wie „Sing’ mit & tipp ’nen Hit“. Dazu ist jetzt auch Bianca Graf eingeladen worden. Die bekannte und beliebte Sängerin war am Montag im „Kulturium“ in Kopenhagen zu Gast, wo zwei dieser Sendungen bei DK 4 aufgezeichnet wurden. Die erste soll schon Mittwoch ausgestrahlt werden.