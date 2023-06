In Raguhn-Jeßnitz wird in der Stichwahl der neue Bürgermeister gesucht. Wie wollen AfD-Kandidat Hannes Loth und parteiloser Nils Naumann noch Wähler im Endspurt gewinnen?

Auch im Wahllokal in der Raguhner Grundschule werden am Sonntagabend die Stimmen ausgezählt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Raguhn/MZ - Wer wird neuer Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz. Darüber entscheiden die wahlberechtigten Bürger am Sonntag in der Stichwahl zwischen dem AfD-Kandidaten Hannes Loth und dem parteilosen Nils Naumann, der auch Stadtratsvorsitzender ist. Beide Bewerber haben seit dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen noch einmal intensiv Wahlkampf gemacht, in allen Haushalten ihre Flyer und Wahlaufrufe verteilt und den persönlichen Kontakt gesucht. Nun gehen sie in den Endspurt.