Damit die Einwohner und Besucher der Gemeinde Muldestausee einfacher beieinander mitfahren können, packen Jugendgemeinderat und Technisches Hilfswerk zusammen an.

Beweglich ohne Bus und Bahn: Muldestausee setzt auf Mitfahrgelegenheit und baut mit dem THW Bänke

Gemeinsam für mehr Mobilität und Gemeinschaft: Am Samstag haben THW und Mitglieder des Jugendgemeinderats in Krina Mitfahrbänke gebaut.

Krina/MZ. - Es ist traurige Realität in vielen Orten: Der Bus fährt selten und vor allem junge und ältere Menschen sind nicht so mobil, dass sie sich dann ins Auto setzen und losfahren können, wann sie wollen. Fehlt dann noch eine Einkaufsmöglichkeit im Ort oder möchte man jemanden im Nachbarort besuchen, sind die Möglichkeiten oft eingeschränkt. Die Folge sind Einsamkeit und das Gefühl, abgehängt zu sein.