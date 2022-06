Bettina Kutz (Die Linke): Mit langjähriger Erfahrung für Alt und Jung

Die 69-Jährige will sich für Rechte von Senioren und Schülern einsetzen.

Sie ist 69 Jahre alt • lebt in Brehna • hat vier erwachsene Kinder und vier Enkelkinder • war jahrelang im Kreistag sowie in den Stadträten von Bitterfeld und Sandersdorf-Brehna aktiv • ist Vorsitzende im Kreisvorstand des Deutschen GewerkschaftsbundsKutz

Zu den unbekannten Gesichtern unter den Kandidatinnen und Kandidaten zählt Bettina Kutz sicher nicht. Schon seit Jahrzehnten ist sie vor Ort politisch aktiv, hat lange Zeit Mandate im Kreistag sowie in den Stadträten von Bitterfeld und Sandersdorf-Brehna ausgeübt. In letzterem sitzt Kutz weiterhin. „So, dass ich in der Kommunalpolitik verwurzelt bin“, sagt die Kandidatin der Linkspartei.