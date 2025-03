In Wolfen ermittelt die Polizei gegen eine Frau, die am frühen Morgen schon reichlich Alkohol intus hatte.

Wolfen/MZ. - Eine Frau hatte in Wolfen offensichtlich reichlich Durst auf Alkohol. Das hat ihr nun ein Verfahren eingebracht.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau am Sonntagmorgen, 30. März, in einer Tankstelle in der Lutz-Born-Straße bereits Alkohol konsumiert. Als sie die Tankstelle verlassen hatte, wurde festgestellt, dass sie weitere Getränke an sich genommen hatte, ohne diese zu bezahlen.

Die stark alkoholisierte Diebin konnte durch die Polizei gestellt werden, zudem trug sie den Toilettenschlüssel der Tankstelle noch bei sich. Die Polizei hat ein Verfahren gegen die Frau eröffnet.