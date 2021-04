Betrüger fordern von 84-jähriger Frau aus Wolfen 60.000 Euro Kaution für ihre Tochter

Wolfen - Ein tödlicher Unfall und 60.000 Euro Kaution: Mit dieser erfundenen Geschichte sollte am Mittwoch eine 84-jährige Wolfenerin um ihr Geld gebracht werden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

In den Mittagsstunden des Mittwoch hatten die Betrüger mit mehreren Telefonanrufen versucht, an das Ersparte der älteren Dame zu gelangen. Die Täter gaben sich zuerst als Polizisten aus und erklärten gegenüber der Rentnerin, dass deren Tochter in Leipzig einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem vier Menschen tödlich verletzt worden sind. Nur gegen eine Zahlung von 60.000 Euro könne sie aus der Haft entlassen werden. Ein zweiter Anruf stammte angeblich von einem Anwalt, der über eine Zahlung von 10.000 Euro verhandeln wollte. Bei einem dritten Anruf war eine schreiende Frau zu hören, dazu Kinderstimmen im Hintergrund.

Die Seniorin ließ sich allerdings nicht auf die Geldforderung ein und erstattete Strafanzeige.

Fälle dieser Art haben sich in den vergangenen Tagen gehäuft. Auch in Dessau gab es eine Kautionsforderung über 40.000 Euro an eine Rentnerin. Diese hatte sich schon in einem Taxi zur Bank fahren lassen. Eine Mitarbeiterin verhinderte dort das Abheben der Summe.

Die Polizei warnt noch einmal: „Lassen Sie sich Name und Dienststelle des Anrufers geben“, heißt es in einer Mitteilung. „Erteilen Sie unbekannten Personen gegenüber keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu und informieren Sie die nächstgelegene Polizeidienststelle.“