Betrüger erleichtern Seniorin aus Wolfen um 13.000 Euro

Die Betrüger meldeten sich per Telefon bei der Seniorin aus Wolfen.

Wolfen/MZ - Eine Seniorin aus Wolfen ist Opfer einer immer häufiger auftretenden Betrugsmasche geworden und hat viel Geld verloren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Frau am vergangenen Donnerstag gegen 12 Uhr von einem Mann angerufen. Dieser behauptete, er sei von der Staatsanwaltschaft und gab an, dass eine nahe Verwandte der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei.

Der Anrufer forderte eine angebliche „Kaution“ von 40.000 Euro. Eine halbe Stunde später erschien ein Mann an der Haustür der Wolfenerin, die ihm dann 13.000 Euro übergab. Der Mann nahm das Geld und verschwand.

Der „Abholer“ ist laut Polizei rund 1,80 Meter groß, hat dunkles kurzes Haar, eine athletische Figur und trug zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung.

Polizei und Staatsanwaltschaften warnen immer wieder vor derartigen Betrügereien. Bei dieser Masche wird Menschen unter anderem damit gedroht, dass ein Familienmitglied ins Gefängnis müsse, wenn sie keine Kaution zahlen. Ähnlich dreist gehen Betrüger am Telefon vor, die sich angeblich im Auftrag von Banken, Computerexperten oder Angehörigen melden. Auch sie verlangen die Übergabe oder Überweisung von Geld. darauf sollte man keinesfalls eingehen.