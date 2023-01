68-Jähriger stellt Strafanzeige Mann mit Nacktfotos erpresst: Polizei in Bitterfeld warnt vor neuer E-Mail-Masche

In Sandersdorf-Brehna hat sich ein 68-Jähriger hilfesuchend an die Polizei gewandt. Er hatte am Donnerstag eine Erpressungs-E-Mail in seinem Postfach entdeckt.