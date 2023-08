Die Neubi Bitterfeld treibt die Arbeiten an den Wohngebäuden im Töpferwall voran. Wie der Stand ist.

Beton für Terrassen-Fundamente - Neubi komplettiert Wohngebäude im Töpferwall in Bitterfeld

Bauarbeiten in der Innenstadt

Der Beton fließt über einen Schlauch an die Terrassenplätze.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ/cze - Ein großer Laster mit Beton hat am Dienstagvormittag im Bitterfelder Töpferwall seine Fracht entladen. Der Baustoff wurde an der Baustelle der beiden von der Neubi sanierten Wohnblocks an der Ecke Töpferwall/Mühlstraße gebraucht.