Schortewitz/MZ. - Nach der Arbeit ab auf die Couch, Füße hoch und Fernseher an – das kommt für die beiden Schortewitzer Peggy und Michael Schmidt nicht in Frage. Denn ihre mehr als 63 Schafe und Lämmer sowie Esel und Co. müssen versorgt, gepflegt und gewogen werden. Viel Arbeit, aber eine, die sich auf vielen Ebenen lohnt. Nicht zuletzt da ihr Engagement auch einen ernsten Hintergrund hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.