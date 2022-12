Beschluss ist gefasst - Thalheim-Millionen fließen für diese acht Projekte

Von dem neuen Vorstoß profitieren in Bitterfeld-Wolfen vor allem die Feuerwehren. Doch das Geld soll auch für anderes eingesetzt werden.

In der Stadtratssitzung von Bitterfeld-Wolfen wurde für die neuen Projekte gestimmt.

Wolfen/MZ - Mittel aus dem im Sommer an die Stadt Bitterfeld-Wolfen gefallenen Zustiftungskapital der „Zukunftsstiftung Thalheim“ von insgesamt knapp 1,8 Millionen Euro sollen für acht weitere Projekte in der Stadt verwendet werden. Das hat der Stadtrat am Mittwoch einstimmig beschlossen.