Beschädigte Gasflasche: Securitas-Feuerwehr muss zu Hanwha Q Cells in Thalheim ausrücken

Thalheim/MZ - Zu einem Einsatz bei Hanwha Q Cells in Thalheim ist am Freitagnachmittag die Werksfeuerwehr des Chemieparks, Securitas, ausgerückt. Wie Oliver Beckel vom Presseteam des Unternehmens erklärt, war bei Wartungsarbeiten in der Pilotlinie eine Gasflasche beschädigt worden, so dass es kurz zur Rauchentwicklung gekommen ist.

„Zur Vorsicht haben wir für die Bergung der Flasche die Feuerwehr gerufen“, sagt er. „Es hätte ja auch Gas austreten können.“ Verletzt wurde nach seinen Worten niemand. Auch der Raum sei nicht kontaminiert, so dass hier nach dem Zwischenfall weitergearbeitet werden konnte.