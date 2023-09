Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Die Berufswelt ändert sich rasant. Und junge Leute stehen vor der Frage: Was soll ich werden? Die Bildungsmesse im Bitterfelder Metall-Labor „Dr. Adolf Beck“ will darauf einige Antworten geben und bei der Etscheidung helfen. Mehr als 80 Unternehmen aus verschiedenen Branchen, Universitäten, Hochschulen und zahlreiche Institutionen waren vertreten, um Schülern und jungen Erwachsenen Perspektiven für ihre berufliche Zukunft aufzuzeigen. Und die kamen in Scharen: Mehr als 1.000 Besucher informierten sich ausführlich über die vielfältigen Möglichkeiten. Doch was genau brachte ihnen das?