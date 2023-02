Die Badmintonspieler aus dem Heinrich-Heine-Gymnasium haben sich für das Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert. Was sie nun für einen Erfolg in Berlin tun.

Wolfen/MZ - Acht junge Sportler aus dem Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen sind in der Erfolgsspur unterwegs. Sie haben den Regional- und Landesausscheid gewonnen und sich für das Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert. Die Mädchen und Jungen recken ihr Sportgerät in die Höhe – es ist kein Fußball und auch keine Kegelkugel. Allesamt stehen auf Badminton und lassen sich dabei so schnell nichts vormachen.