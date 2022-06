Bereit für E-Autos? Wie steht es um die Lade-Infrastruktur im Altkreis Bitterfeld?

Bitterfeld/MZ - In der Sandersdorfer Bahnhofstraße kann fortan Strom getankt werden. Genauso auf dem Parkplatz am Pegelturm. Und in der Raguhner Rathausstraße sowie der Langen Straße und der Straße Plan in Jeßnitz. Fünf neue Ladestationen für Elektroautos haben oder werden die Bitterfeld-Wolfener Stadtwerke bis Jahresende im Altkreis eingerichtet haben. Insgesamt betreibt das kommunale Unternehmen damit vor Ort dann zwölf dieser Strom-Tankstellen. In und um Bitterfeld-Wolfen wächst das Netz seit Jahren stetig.

