Bekommt der Zweckverband Goitzsche bald einen neuen Namen?

Marina am Goitzschesee bei Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Der Zweckverband Goitzsche steht möglicherweise vor einer Namensänderung. Das hat Bitterfeld-Wolfens Vertreter in der Verbandsversammlung, Stefan Hermann, im Wirtschafts- und Umweltausschuss mitgeteilt. Demnach gebe es seitens der Stadtverwaltung die Empfehlung, den Zweckverband in „Region Goitzschesee“ umzubenennen. „Dies würde auch dem Marketingkonzept entsprechen“, so Hermann.