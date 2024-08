10.000 Euro Schaden Beim Umparken: Betrunkener Transporter-Fahrer beschädigt in Bitterfeld Grundstücksmauer und Carport

In der Zörbiger Straße in Bitterfeld hat ein Transporter-Fahrer am Sonntagabend, 11. August, einen Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro hinterlassen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 2,5 Promille.