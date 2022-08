Beim Traktorenfest in Gossa werden rund 60 große und kleine Traktoren präsentiert

Gossa/MZ - „Der Regen hat uns allen gut getan“, sagt Gossas Ortsbürgermeisterin Angelika Dietrich. Damit meint sie aber nicht nur die Wohltat für Wald und Wiesen, sondern auch die Herabsetzung der Waldbrandwarnstufe. „Wäre es weiter so trocken geblieben, hätten wir dass grandiose Feuerwerk nicht abbrennen können“. Dass das 15. Mühlen- und Traktorenfest mit diesem Spektakel zum Abschluss noch einen Höhepunt erlebt, freut Dietrich ebenso wie all jene Besucher, die bis zum Abend ausgehalten haben. „Es war ein bombastisches Fest“, umreißt sie das danach, was den ganzen Tag über in Gossa an der Mühle stattgefunden hat.