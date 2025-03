Wolfen/MZ. - Opfer eines Diebstahls wurde am Freitag, 28. Februar 2025, ein 83-jähriger Wolfener. Laut Mitteilung der Polizei war er gegen 14 Uhr in Wolfen in der Dessauer Allee auf dem Markt unterwegs und wurde hierbei von dem etwa 40-jährigen Beschuldigten angesprochen. Jener fragte nach Wechselgeld. Nachdem der Rentner daraufhin die Geldbörse hervorgeholt und geöffnet hatte, verwickelte der Beschuldigte ihn in ein Gespräch und beide schauten in die Geldbörse.

Unter dem Vorwand, ihm dabei helfen zu wollen, griff auch der Beschuldigte in die Geldbörse. Nach dem Geldwechsel ging der 83-jährige Mann nach Hause und stellte dort den Verlust seiner EC-Karte fest. Der Beschuldigte hatte offensichtlich bei dem Geldwechsel nicht nur Geld, sondern auch unbemerkt die EC-Karte entnommen und einbehalten.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, schwarze Haare, dunkle Kleidung.

Wer Hinweise zur Tathandlung oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen, Dammstraße 10 in Bitterfeld, Tel. 03493/301-0, oder unter der E- Mail- Adresse [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.