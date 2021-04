Beim Frühjahrsputz in Quetzdölsdorf wird der alte Kirchturm zur Sitzgelegenheit

Quetzdölsdorf - Der wolkenverhangene Himmel hat am Samstag die Akteure des Frühjahrsputzes in Quetzdölsdorf nicht von ihrem Vorhaben abgehalten. Überall im rund 400-Seelen-Ort wurde Müll gesammelt, eine neue Bank gebaut und auch die Einfahrt zur ehemaligen Sero-Annahmenstelle erneuert. Ortsbürgermeister Carsten Helfer, der selbst in Arbeitssachen unterwegs war, ist mit den Aktivitäten zufrieden.

Dass man auch aus alten Holzteilen etwas Schönes bauen kann, hat Hartmut Ruzicka bewiesen. „Aus dem alten Kirchturm, der 2010 wegen Einsturzgefahr abgebaut wurde, ist viel gut erhaltenes Holz übrig geblieben. Aus dem habe ich eine schöne Bank gebaut“, sagt der Quetzer.

Nicht nur die Bank und Entenhäuschen standen am Putztag im Fokus der Arbeiten

Nun könne man sich dort hinsetzen und vielleicht den Tieren auf dem Wasser zusehen. Zumal das neue Entenhäuschen, welches noch in der Nähe des Schlosses im Wasser schwimmt, nach vorn an die Geschwister-Scholl-Straße gezogen werde. „Wir werden das Boot eines Privatmannes nutzen und das neue Häuschen durch den Teich transportieren“, sagt Ortsbürgermeister Helfer.

Doch nicht nur die Bank und das Entenhäuschen standen am Putztag im Fokus der Arbeiten. Von der Straße wurde ein neues Rohr verlegt, damit das Regenwasser direkt in den Teich läuft. „Wir brauchen dort Wasser in Größenordnungen“, sagt Helfer. Der Wasserstand sei derzeit ein Meter weniger als der Normalzustand, was den vielen großen Fischen nicht unbedingt gefalle. Bewirtschaftet wird der Teich nicht, außer von dem Kormoran, der es sich auf einem der großen Bäume am Teichrand gemütlich gemacht hat.

Eine weitere Baustelle, die im Rahmen des Frühjahrsputzes in Angriff genommen wurde, ist die Einfahrt zum ehemaligen Stützpunkt der Sekundärrohstoffannahme (SERO). „Hier haben wir früher Flaschen, Gläser und Papier abgegeben“, sagt einer der Männer, die mit Radlader, Bagger und Schippen die Einfahrt planieren. Jetzt werde das Gebäude als Unterstellmöglichkeit für die kommunalen Fahrzeuge genutzt, erklärt der Ortsbürgermeister. „Wir sind sehr froh, dass sich in unserem kleinen Ortsteil von Zörbig so viele Firmen angesiedelt haben und dass alle immer mit dabei sind“, lobt der Ortsbürgermeister seine Mitstreiter.

Auch wenn beim offiziellen Frühjahrsputz nicht alle Einwohner mit dabei waren, so könne man auf die rund zwölf Anwesenden stolz sein. Darunter auch Kinder die im Ort aufräumten und Müll einsammelten. Jeder packe mit an. Auch die vielen Privatleute, die zwar nicht mit bei den großen Projekten dabei waren, möchte Helfer nicht vergessen. „Man sieht das auch an den geschmückten Gärten im Ort“, so Helfer. (mz/Michael Maul)