Bei laufendem Unterricht: Sekundarschule I in Wolfen-Nord erhält neue Fenster, Fassade und Dach

Die letzte Sanierung war in den 1990er Jahren. Allein der erste Bauabschnitt kostet 2,5 Millionen Euro. Doch damit sind die Arbeiten noch lange nicht abgeschlossen.

Wolfen/MZ - Große Teile des Gebäudes sind eingerüstet. Auf dem Dach hantieren die Handwerker. Der Geräuschpegel ist hoch. Dennoch hängt in der Sekundarschule I in Wolfen-Nord der Haussegen nicht schief. Bauen im Bestand wird in Kauf genommen. „Weil endlich etwas passiert“, wie Schulleiter Gerd Hübner erklärt.