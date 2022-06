Bei Großrazzia in Wolfen - Polizei stellt gefälschte Pässe sicher und sieht 41 Beschuldigte

370 Beamte waren an sechs Orten in Anhalt-Bitterfeld im Einsatz. Jetzt liegt eine erste Bilanz vor.

Polizeibeamte vor dem Big-Hotel in Wolfen. Hier fand am Donnerstag eine Großrazzia statt.

Wolfen/MZ - Nach einem Großeinsatz gegen eine Schleuserbande in Anhalt-Bitterfeld hat die Polizei zahlreiche Beweise sichergestellt. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) fanden Beamte bei der Razzia am Donnerstag 56 gefälschte Pässe, Führerscheine und weitere Unterlagen. Zudem seien die Personalien von 220 Personen aufgenommen worden - darunter auch mutmaßlich illegal eingeschleuste Arbeiter. Insgesamt seien 41 Beschuldigte vernommen worden.

Laut LKA richtete sich der Großeinsatz, bei dem 370 Polizisten beteiligt waren, gegen einen 58-jährigen Letten aus dem Südlichen Anhalt sowie gegen drei weitere mutmaßliche Schleuser aus Lettland, Georgien und der Ukraine. Sie stehen im Verdacht, Menschen aus nicht EU-Staaten illegal nach Sachsen-Anhalt geschleust und ihnen gefälschte Pässe ausgestellt zu haben. „Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht“, teilte das LKA nun mit.

Die Schleuserbande soll bei der Vermittlungen von Wohnungen, Arbeit und bei Behördengängen geholfen haben

Demnach legen die sichergestellten Dokumente sowie erste Befragungen nahe, dass die Bande Georgier, Russen, Weißrussen und Ukrainer nach Sachsen-Anhalt gebracht hatte. Zudem soll sie ihnen Wohnungen und Arbeit organisiert und sie bei Behördengänge unterstützt haben. „Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass ein Beschuldigter an der Beschaffung der gefälschten Dokumente beteiligt war“, teilte das LKA mit.

Mit einem Großaufgebot waren die Beamten am Donnerstagmorgen in sechs Gebäude eingerückt. Im Fokus stand unter anderem das „BIG“-Hotel in Wolfen. Dort sollen die Schleuser illegal eingereiste Schwarzarbeiter untergebracht haben. Gegen die Hotelbetreiber richten sich die Ermittlungen jedoch nicht. „Es ist einer der größten Einsätze, die wir in den vergangenen Jahren durchgeführt haben“, sagte LKA-Sprecher Michael Klocke am Donnerstag.

Schleuser sind der Polizei in Sachsen-Anhalt bereits seit langem ein Dorn im Auge. Nicht nur sorge die Schwarzarbeit für erhebliche finanzielle Schäden, die Arbeiter würden von den Banden meist ausgebeutet, so Klocke.