Zwei Autos kollidieren in Priorau

Priorau/MZ - In der Bachstraße in Priorau ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden gekommen. Laut Polizei wollte eine 35-jährige Nissan-Fahrerin vom Fahrbahnrand auf die Straße auffahren.

Dabei hat sie einen 57-jährigen Fahrer, der ebenfalls mit einem Nissan unterwegs war, übersehen. Beide Autos kollidierten daraufhin. Verletzt wurde dabei offenbar niemand.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei mit einer Höhe von etwa 5.000 Euro angegeben.