Ein mit weißem Gespinnst überzogener Busch sorgt in Zörbig für Ängste. Ist der gefährliche Eichenprozessionsspinner am Werk? Die Inspektion vor Ort ergibt ein anderes Ergebnis.

Befallener Busch in Zörbig löst Befürchtungen aus - Kommune startet Untersuchung

Der befallene Busch in der Hohen Straße

Zörbig/MZ - In Zörbig sind bei Einwohnern Befürchtungen bezüglich des gefährlichen Eichenprozessionsspinners aufgetaucht. Auslöser ist ein mit weißem Gespinst überzogener Buch in der Hohen Straße. In den sozialen Medien machten daraufhin etliche Bürger ihre Sorgen publik.