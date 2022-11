Beamer und Tablet statt Tafelkreide und Heft - Wie Schulen in Anhalt-Bitterfeld ans Netz gehen

Für die Klassenzimmer der Zukunft, die mit dem Internet verbunden sind, braucht es die passende Infrastruktur. In zwei Grundschulen wurde dafür in den Herbstferien gewerkelt. Auch der Kreis setzt Pilotprojekt fort.

Max Friedrich (l.) und Azher Shaker, Mitarbeiter der Firma Elektro-Dietrich, ziehen in der Grundschule Gossa Kabel für Whiteboards ein.

Gossa/Raguhn/MZ - Beamer und Tablet statt Tafelkreide und Heft: Die Schule der Zukunft soll digital sein. In zwei Grundschulen der Gemeinde Muldestausee wurden in dieser Woche erste Voraussetzungen dafür geschaffen, um schnelles Netz in die Klassenräume zu holen. Dafür ist vor allem eines nötig: Verlegeleitungen.